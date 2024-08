Raubdelikt im Ostalbkreis: Maskierter mit Messer beraubt 62-Jährige

1 Ein maskierter Unbekannter hat im Ostalbkreis eine Frau beraubt. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

In Tannhausen (Ostalbkreis) bedroht und beraubt ein maskierter Mann eine Frau in ihrem Wohnhaus. Dem Täter gelingt die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Link kopiert



In Tannhausen (Ostalbkreis) ist am Dienstag eine Frau in ihrer Wohnung bedroht und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein maskierter Mann gegen 10.30 Uhr ein Wohnhaus in der Ellwanger Straße. Dort bedrohte er eine 62-jährige Bewohnerin mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem die Frau es ihm ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter. Die Frau erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.