Raub in Waiblingen: Mit Fake-Profil zum Date gelockt und ausgeraubt

1 Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Foto: Phillip Weingand

Ein 36-Jähriger verabredet sich über eine Dating-Plattform. Statt Zärtlichkeiten wartet am Treffpunkt aber ein Paar, das ihn ausraubt. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt.











Nachdem ein 36 Jahre alter Mann bei einer Verabredung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Ziel eines Raubüberfalls geworden ist, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Vorwurf gegen eine 19-Jährige und einen 15-Jährigen lautet auf besonders schwere räuberische Erpressung. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 15-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. „Nach unseren Ermittlungen gehen wir davon aus, dass er der Hauptverantwortliche für diesen Raub war und dass er auch das Messer geführt hat“, so ein Sprecher der Polizei.