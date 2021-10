Raub in Stuttgart-West

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 57-Jähriger befindet sich vor einer Bäckerei in Stuttgart-West und hält seine Geldbörse in der Hand, als plötzlich ein Unbekannter auftaucht und ihm den Geldbeutel entreißt. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Stuttgart-West - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen die Geldbörse eines 57 Jahre alten Mannes im Stuttgarter Westen geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, wollte der 57-Jährige gegen 8.20 Uhr eine Bäckerei in der Rotebühlstraße betreten, als der Täter ihm unvermittelt den Geldbeutel entriss, den der Mann in der Hand hielt. Der Täter flüchtete in Richtung Feuersee, entnahm dabei die Geldscheine von über hundert Euro und ließ den Geldbeutel nach wenigen Metern fallen.

Der Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Räuber wie folgt: Etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,90 bis 2 Meter groß, sportlich-muskulös, mit schwarzen Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren. Er trug eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.