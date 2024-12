Raub in Stuttgart-Vaihingen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Gruppe von 15 bis 20 Personen attackiert am Samstagabend in Stuttgart-Vaihingen einen 15-Jährigen und raubt ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen 15-Jährigen in der Nähe der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.