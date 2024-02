Mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuten drei noch unbekannte Täter am Dienstag in Stuttgart-Vaihingen von einer 43-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei unbekannte Täter sollen am Dienstagmittag in Stuttgart-Vaihingen eine 43 Jahre alte Frau ausgeraubt und ihren Geldbeutel erbeutet haben. Darin befand sich laut Polizei eine große Menge Bargeld. Es werden Zeugen gesucht.

Die 43-Jährige war nach den Angaben gegen 12.15 Uhr zu Fuß auf der Emilienstraße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs, als sie von einem der drei Täter angerempelt wurde und zu Boden fiel. Dabei rutschte ihr wohl ihre Tasche von der Schulter. Die drei jungen Männer sollen zuerst den Eindruck gemacht haben, der Frau aufhelfen zu wollen, gingen dann aber in Richtung Stadtpark davon. Die Frau bemerkte kurz darauf, dass ihr Geldbeutel, der in ihrer heruntergefallenen Tasche war, fehlte. Darin befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch

Beschreibung der mutmaßlichen Täter

Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren handeln. Einer der Jugendlichen sei circa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und habe einen roten Pullover sowie eine rote Schildmütze getragen. Der zweite Täter hat laut Polizeiangaben eine dunkle Hautfarbe, eine schlanke Statur und sei mit einer blauen Jeansjacke und einer schwarzen Schildmütze gekleidet gewesen. Der dritte Täter wird als circa 1,60 Meter groß, kräftig gebaut und mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Er habe einen schwarzen Pullover und eine Brille getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.