Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend einen 21-Jährigen in Stuttgart beraubt und verletzt. Nach Angaben der Polizei sprach der Täter den jungen Mann gegen 23.45 Uhr am Leonhardsplatz zunächst an. Dann griff er seinem Opfer in die Jackentasche und stahl Bargeld in Höhe von rund 30 Euro. Als der 21-Jährige den Mann daraufhin festhalten wollte, verpasste ihm dieser einen Kopfstoß.

Die Polizei sucht Zeugen

Anschließend lief der 21-Jährige davon, wurde jedoch von dem Unbekannten verfolgt. Dieses Mal griff er in die andere Jackentasche und durchsuchte sie. Als er kein Bargeld mehr darin fand, flüchtete der Mann. Beim Überfall zog sich das Opfer leichte Verletzungen zu. Der Täter soll circa 25 Jahre und 1,75 bis 1,80 groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und sprach arabisch. Weitere Angaben zum Unbekannten konnte der 21-Jährige nicht machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Polizei zu melden.