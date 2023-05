Als eine 81-Jährige am späten Montagabend in der Innenstadt nach Hause zurückkehrt, wird sie schon erwartet. Und dann schlagen zwei unbekannte Männer zu.

Sie ahnte nichts Böses, als sie heimkehrte und die Haustür aufschloss. Doch dann wurde eine 81-Jährige am Montag gegen Mitternacht in der Urbanstraße in der Innenstadt plötzlich überfallen. Warum sie ins Visier zweier unbekannter Täter geriet, ist einigermaßen rätselhaft. Wie auch die Vorgehensweise.

Als die 81-Jährige das Gebäude betreten wollte, stand ein unbekannter Mann am Hauseingang und telefonierte mit seinem Handy. „Vom Gespräch her erweckte er den Eindruck, dass seine Mutter ebenfalls in dem Haus wohnt und sie endlich die Tür öffnen soll“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt. Deshalb habe sich die 81-Jährige auch nicht gewundert, dass der junge Mann ihr in den Eingangsbereich folgte, als sie die Tür aufschloss.

Die Beute fällt mickrig aus

Dann ging alles blitzschnell. Ein zweiter Mann kam plötzlich dazu – und beide gingen zum Angriff über. Der 81-Jährigen wurde von hinten der Mund zugehalten, dann wurde sie zu Boden gedrückt. Dann griffen die Täter nach ihrer Geldbörse und entkamen. Hatten sie die Seniorin ausbaldowert? War sie ein Zufallsopfer – zur falschen Zeit am falscher Ort? Was auch immer die Täter an Beute erwarteten – offenbar hatten sie ihr lediglich fünf Euro abnehmen können.

Bleibt die Frage, warum der telefonierende Täter die Frau offensichtlich schon am Haus erwartete. Kannte er die Verhältnisse dort bereits? Hätte er die 81-Jährige verfolgt, hätte er ihr Ziel wohl nicht wissen können. „Wir hoffen nun auf Zeugenhinweise“, sagt Polizeisprecher Burkhardt.

Die Beschreibung des Haupttäters

Der telefonierende Räuber ist etwa 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 meter groß, schlank, trug eine dunkle Oberbekleidung sowie eine dunkle Mütze und soll ein gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Der Komplize kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.