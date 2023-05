1 Die Kriminalpolizei sucht nach dem Raub Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Einem 79-Jährigen wird in Stuttgart-Mitte von einem Mann mit einem unbekannten Gegenstand in die Hand gestochen. Anschließend entreißt der Unbekannte dem Senior seine Armbanduhr, die einen Wert von etwa 18.000 Euro hat.









Ein Unbekannter hat am Freitag einen 79-Jährigen in Stuttgart-Mitte im Bereich der Eberhardstraße/Dornstraße ausgeraubt. Laut Polizeiangaben verließen das spätere Opfer und der mutmaßliche Täter gemeinsam zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr eine Bar und liefen durch die Fußgängerunterführung an der Haltestelle Rathaus in die Eberhardstraße.