1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Raub. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine Seniorin ist am Mittwoch in Stuttgart-Mitte zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter von hinten an sie herantritt und ihr eine Stofftasche mit persönlichen Papieren und einem Geldbeutel entreißt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine 82 Jahre alte Frau in der Olgastraße in Stuttgart-Mitte bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilten, war die Seniorin zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr in der Olgastraße unterwegs. Als sie an den Hausnummern 91 bis 95 vorbeilief, trat der Unbekannte plötzlich von hinten an die Frau heran und entriss ihr eine grün-weiße Stofftasche, in der sich ihr Geldbeutel mit persönlichen Papieren und rund 25 Euro Bargeld befanden. Danach flüchtete der Täter.

Das Opfer beschreibt den Unbekannt wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß, mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.