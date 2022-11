Gruppe greift Männer mit Messer an

Raub in Stuttgart-Mitte

1 Nach der Tat flüchteten die Unbekannten, sie erbeuteten 160 Euro Bargeld. (Symbolfoto) Foto: imago images/SKATA/via www.imago-images.de

Eine fünfköpfige Gruppe steht im Verdacht, zwei Männer in Stuttgart-Mitte mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Tätern.















Eine unbekannte Gruppe hat in der Nacht zum Freitag im Bereich der Hauptstätter Straße in Stuttgart zwei 19- und 20-Jährige mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die beiden Geschädigten hielten sich laut Polizei am Pierre-Pflimlin-Platz auf, als gegen 1 Uhr eine fünfköpfige Gruppe auf sie zukam.

Einer aus der Gruppe soll den 20-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und ein anderer den 19-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Der Jüngere gab den Unbekannten daraufhin 160 Euro Bargeld. Der 20-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Die Täter rannten anschließend in Richtung Eberhardstraße davon.

Einer der Unbekannten soll zwischen 18 und 25 Jahren alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Ein weiterer hatte seitlich kurze und oben etwas längere Haare. Ein dritter habe lockige Haare. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.