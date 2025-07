1 Die Polizei konnte die Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 23-Jähriger wird von zwei Männern beraubt. Gemeinsam mit seinem Bruder verfolgt er diese und kann einen der beiden festhalten. Den anderen schnappt die Polizei.











Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer sollen am Donnerstagmittag einen 23-Jährigen am Parkplatz Rotebühlhof in Stuttgart-Mitte ausgeraubt haben. Der 23-Jährige und sein Bruder nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Verdächtigen dingfest machen. Den anderen konnte die Polizei in seiner Wohnung in Göppingen festnehmen.