Raub in Stuttgart

Ein Gruppe Männer soll am Montagabend in Stuttgart einen 40-Jährigen überfallen haben. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein 40-Jähriger ist am Montagabend in Stuttgart von einer Gruppe junger Männer bedroht und ausgeraubt worden. Nach Informationen der Polizei war der Mann gegen 23 Uhr in der Tübinger Straße unterwegs, als die Gruppe auf Höhe der Sophienstraße auf den Mann zukam. Drei Männer sollen dem Opfer ins Gesicht geschlagen haben.