1 Eine Gruppe Männer hat am Montagabend in Stuttgart einen 24-Jährigen überfallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montagabend überfällt eine Gruppe Männer einen 24-Jährigen. Am Ende stehlen die Unbekannten dem Opfer das Mobiltelefon. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte Männer haben am Montagabend in Stuttgart einen 24-Jährigen bedroht und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 22.15 Uhr in der Weißenburgstraße unterwegs, als die Gruppe ihn ansprach und Bargeld von ihm forderte. Als das Opfer daraufhin erwiderte, kein Bargeld bei sich zu tragen, schlug einer der Männer dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Während des darauffolgenden Gerangels sollen die Täter das Handy des 24-Jährigen erbeutet haben – sie flüchteten anschließend in die Mozartstraße in Richtung Immenhofer Straße.