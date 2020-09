1 Die Polizei ermittelt nach einem rätselhaften Überfall in einem Stuttgarter Hotel. Foto: dpa

Es klopft an der Hotelzimmertür – und dann dringen drei Räuber in Schwarz ein. So stellt sich ein rätselhafter Fall dar, den die Stuttgarter Kripo nun aufzuklären versucht.

Stuttgart - Mit einem rätselhaften Fall beschäftigt sich derzeit die Stuttgarter Kripo: Eine 29-jährige Frau ist am Samstagabend in einem Hotelzimmer von einem schwarz maskierten Trio überfallen und beraubt worden. Die Tat soll sich in einem Hotel an der Möhringer Straße im Stuttgarter Süden abgespielt haben.

Wie die Frau gegenüber der Polizei angab, hatte es gegen 19 Uhr an ihrer Türe geklopft, und als sie öffnete, sei sie von drei Männern zur Seite geschubst worden. Die Täter hielten sie in Schach, durchsuchten ihr Zimmer und erbeuteten Bargeld und ihr Mobiltelefon.

Die Kripo bittet um Hinweise

Die Männer sollen etwa 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trugen sie schwarze Baseballmützen und schwarze Mund-Nase-Bedeckungen. Die Polizei bittet um Hinweise über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78.

Die Tat wurde nicht sofort, sondern erst Stunden später angezeigt. Für eine Fahndung war es da bereits zu spät. Die Frau dürfte kein Zufallsopfer gewesen sein. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich um eine Prostituierte handeln. Die Ermittlungen in ihrem Umfeld dauern an.

