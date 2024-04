1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein junger Mann ist am Montagabend an der Stadtbahn-Haltestelle Österreichischer Platz von mehrere Personen bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben am Montagabend einen 26-Jährigen im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz in Stuttgart bedroht und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 22 Uhr auf der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle an den Abgängen zu den Gleisen unterwegs, als sich ihm eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe näherte und in der Folge den Geldbeutel forderte.