Ein 26-jähriger Mann steht an einem Geldautomaten mitten in der Ludwigsburger Innenstadt und wird niedergeschlagen: Das geschah am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße. Der 26-Jährige wurde plötzlich von einem bislang unbekannten Täter mehrfach von hinten auf den Kopf geschlagen.