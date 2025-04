In Unterführung: 57-Jähriger schlägt und beraubt Frau

Raub in Ludwigsburg

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in einer Ludwigsburger Unterführung.

Gleich mehrfach soll ein 57-Jähriger in einer Ludwigsburger Unterführung eine Frau geschlagen und schließlich beraubt haben. Die Frau flüchtete in ein nahes Gebäude.











Die Folgen einer körperlichen Auseinandersetzung beschäftigten bereits am Freitag vergangener Woche eine Streifenwagenbesatzung in Ludwigsburg. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Ordnungshüter gegen 15.15 Uhr zum Berufsinformationszentrum in der Stuttgarter Straße gerufen.