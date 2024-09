Raub in Ludwigsburg: Gericht: Täter hat auf Opfer mit Schreckschusspistole geschossen

1 Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 22 Jahre alter Ludwigsburger verantworten. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Ludwigsburger hat im November aus einem offenen Auto eine Geldmappe gestohlen. Dabei wurde er vom Fahrer überrascht – aus Panik hat der Dieb eine Pistole gezogen.











Der Mann mit dem weißen Hemd und dem Pferdeschwanz auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts spricht leise und wirkt schüchtern. Doch es gibt offenbar noch eine andere Seite an dem 22 Jahre alten Mann, die ihn nunmehr vor die 18. Große Strafkammer gebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Tat räumte er über seinen Verteidiger Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch unumwunden ein, er selbst sprach von „einem Fehler“, den er gemacht habe. Er habe im vergangenen Jahr kaum Geld gehabt und sei am Abend des 29. November in der Myliusstraße in Ludwigsburg an einem Auto mit offenem Kofferraum vorbeigekommen. Er habe diesen geschlossen und sei dann weiter in ein nahe gelegenes Casino gegangen. Nachdem er dort Geld verloren hatte, sei er wieder an dem Auto vorbeigegangen und habe auf dem Beifahrersitz eine Geldmappe liegen gesehen.