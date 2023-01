1 Die 19-Jährige und der 23-Jährige wurden in einer Klinik medizinisch versorgt. Foto: picture alliance / Lukas Schulze/Lukas Schulze

Eine 19-Jährige und ihr 23 Jahre alter Begleiter sind in Esslingen von einer Personengruppe angegriffen und leicht verletzt worden.















Leichte Verletzungen litten eine junge Frau und ein junger Mann, die nach Angaben der Polizei am frühen Neujahrsmorgen in Esslingen beraubt wurden. Demnach waren die 19-Jährige und ihr 23 Jahre alter Begleiter am Sonntag kurz nach 5 Uhr in der Alleenstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe von fünf bis neun Personen angegangen. Die zwei Opfer wurden den Aussagen zufolge mit Schlägen und Tritten traktiert, bevor die Gruppe, von der es keine nähere Zeugenbeschreibung gibt, im Anschluss flüchtete. Mitgenommen haben die Unbekannten die Handtasche der 19-Jährigen. Die Frau und ihr Begleiter wurden in einer Klinik medizinisch versorgt.