1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Eine 43-Jährige kommt nach Feierabend zu ihrem Auto zurück, als sie von einem Mann angegangen wird. Ihm gelingt es schließlich, ihr Auto zu rauben. Das Fahrzeug finden Polizisten kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts – vom Täter fehlt jede Spur.















Link kopiert

Affalterbach - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochabend eine 43 Jahre alte Frau in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) angegriffen und ihr Auto geraubt. Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte das Fahrzeug unweit des Tatorts feststellen – vom Räuber fehlte allerdings jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 43-Jährige nach Feierabend auf dem Weg zu ihrem VW, der auf einem Parkplatz in der Straße In den Schmiedeäckern geparkt war. Als sie dort gegen 19.30 Uhr ankam, wurde sie von dem Unbekannten überrascht, der sich vermutlich hinter ihrem Fahrzeug versteckt hatte. Der Mann forderte die 43-Jährige dazu auf, ihm ihre Sachen auszuhändigen. Daraufhin schlug sie mit ihrer Laptoptasche auf den Täter ein und rannte los.

Täter stößt 43-Jährige zu Boden

Der Unbekannte folgte ihr und konnte sie einholen. Er stieß sie zu Boden und forderte nunmehr, dass sie ihm ihre Fahrzeugschlüssel aushändigt. Nachdem er diese bekommen hatte, ließ er von der Geschädigten ab und fuhr mit deren Auto zunächst die Straße In den Schmiedeäckern entlang und bog anschließend nach rechts in den Bittenfelder Weg ab. Alarmierte Polizeibeamte konnten das verlassene Fahrzeug kurze Zeit später am Übergang des Bittenfelder Weges in einen Fußweg feststellen.

Das Opfer beschreibt den Unbekannten wie folgt: Zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit normaler Statur. Er hat einen dunklen Teint und schwarze, etwa fünf bis sechs Zentimeter lange Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen, weit geschnittenen Hose. Das Gesicht war bis unter die Nase mit einer schwarzen Stoffmaske bedeckt. Er sprach deutsch mit Akzent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.