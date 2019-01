Raub im Rotlichtviertel Was will Freier mit Handy der Prostituierten?

Von Wolf-Dieter Obst 10. Januar 2019 - 09:47 Uhr

In einem Stuttgarter Bordell kam es am Donnerstag zu einem Zwischenfall. Foto: dpa

In einem Bordell kommt es zu einem alltäglichen Geschäft zwischen einer Prostituierten und einem Freier. Der hat danach aber noch nicht genug.

Stuttgart - Offenbar waren ihm die gebotenen sexuellen Dienstleistungen nicht genug. Ein unbekannter Freier ist am frühen Donnerstagsmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße in der Altstadt noch zum Räuber geworden. Dabei holte er sich nicht etwa den Dirnenlohn zurück – er begehrte vielmehr das Smartphone der Prostituierten.

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall am Donnerstag gegen 2.30 Uhr ab. Nach dem Ende der Dienstleistung verließ der Freier das Zimmer der 53-jährigen Prostituierten – und schnappte sich dabei noch das Handy vom Nachttisch. Dabei handelte es sich nicht einmal um ein hochpreisiges Modell – sondern um ein Samsung J 3, eine eher günstiges Gerät. Die Frau rief um Hilfe, und ein 51-jähriger Sicherheitsmann stellte sich dem Dieb in den Weg.

Was will der Täter mit dem Handy anfangen?

Der Freier verteidigte das Beutestück mit aller Konsequenz – und versetzte dem 51-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Schlag reichte aus, um an dem Mann vorbeizukommen und mitsamt Handy nach draußen zu flüchten. Was der Täter mit dem Telefon anstellen will, ist unklar.

Die Kripo ermittelt nun. Es soll sich um einen dunkelhäutigen Täter mit Filzlocken, einer sogenannten Dreadlock-Frisur, handeln. Trotz dürftiger Täterbeschreibung dürfte die Polizei im Zweifel reichlich Ermittlungsansätze haben: Sollte die Handyortung nicht mehr funktionieren, bleiben immer noch Videobilder oder gar DNA-Spuren, die der Täter reichlich hinterließ.