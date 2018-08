Raub auf Musikfest in Oßweil Polizei fasst drei mutmaßliche Täter

Von red/pho 29. August 2018 - 11:32 Uhr

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) Foto: Weingand / STZN

Sie drohten ihren Opfern Schläge an, nahmen ihnen die Mobiltelefone ab und beleidigten sie dann noch. Nun sind drei mutmaßliche Räuber, die ihr Unwesen auf dem Oßweiler Musikfest trieben, ermittelt.

Ludwigsburg - Die mutmaßlichen Täter, die beim Musikfest in Oßweil, einem Ortsteil von Ludwigsburg, Anfang Juli drei Jugendliche ausgeraubt hatten, sind gefasst. Das melden die Polizei Ludwigsburg sowie die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei habe zu drei Verdächtigen geführt. In der vergangenen Woche durchsuchten die Ermittler die Wohnungen der mutmaßlichen Täter. Die geraubten Wertsachen wurden dabei nicht gefunden. Allerdings zeigten sich die beiden 17-jährigen Tatverdächtigen geständig. Der 18-Jährige verweigerte die Aussage zu den Beschuldigungen.

Die drei Täter beraubten die Opfer und beleidigten sie dann noch

Zum Vorfall: In der Nacht zum Sonntag, den 8. Juli 2018, nahmen drei unbekannte junge Männer drei Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren unter anderem die Handys ab und beleidigten sie. Die Jugendlichen feierten gemeinsam mit zwei weiteren Begleitern auf einem Musikfest in Oßweil und waren kurz nach Mitternacht zu Fuß auf dem Heimweg in der Walther-Flex-Straße. Hier begegneten ihnen drei Fremde, die sie unter Androhung von Schlägen aufforderten, ihre Wertsachen herzugeben.

Der 16- und der 17-Jährige taten dies auch. Der 15 Jahre alte Teenager bekam von einem der Täter einen Stoß, worauf ihm sein Mobiltelefon aus der Hand genommen wurde. Die drei Opfer zeigten den Vorfall am Sonntag bei der Polizei an.