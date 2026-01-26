Raub am Ludwigsburger Bahnhof: Jugendliche stoßen 57-Jährigen zu Boden und stehlen seinen Geldbeutel

1 Die Jugendlichen hatten den Mann an einem Bahnsteig am Bahnhof in Ludwigsburg angesprochen. Foto: Simon Granville

Jugendliche haben einen 57-Jährigen am Bahnhof in Ludwigsburg nach Tabak gefragt. Eigentlich hatte die Gruppe es aber auf den Geldbeutel des Mannes abgesehen.











Ein 57-Jähriger ist Samstagnacht am Bahnhof in Ludwigsburg von Jugendlichen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 23.20 Uhr am Bahnsteig 1 zunächst von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen und nach Tabak gefragt worden. Davon hätte der 57-Jährige sogar etwas abgegeben, doch einer der Jugendlichen griff stattdessen plötzlich nach dem Geldbeutel in seiner Gesäßtasche.