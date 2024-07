Raub am Europaviertel: Gucci-Mütze vom Kopf gerissen

1 Als die Polizei im Europaviertel eintraf, waren die fünf Jugendlichen bereits geflüchtet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine fünfköpfige Gruppe hat am Mailänder Platz einen 19-Jährigen beraubt und ihn anschließend attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.











Dass Markenkleidung bei vielen Jugendlichen offenbar eine große Rolle spielt, zeigt ein Raub, der sich am Dienstagabend am Mailänder Platz ereignet hat. Eine Gruppe von fünf jungen Männern hat laut Polizei einen 19-Jährigen gegen 19.10 Uhr zunächst in ein Gespräch verwickelt, wenig später soll ihm einer der Tatverdächtigen eine Gucci-Mütze vom Kopf gerissen haben und in Richtung Budapester Platz gerannt sein. Als der Bestohlene dem Flüchtigen folgen wollte, umstellten die übrigen Vier ihn. Damit nicht genug: Nach Polizeiangaben schlug einer der Komplizen dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek.