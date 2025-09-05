Ratzer Records: Neustart bei Stuttgarts Vinyl-Kultstätte

Nach mehr als 40 Jahren haben die Ratzers ihren Plattenladen in die Hände der langjährigen Kunden und Freunde Arnulf Woock und Stéphane Clerc übergeben. Samstag ist Eröffnung.
Arnulf Woock und Stéphane Clerc sind Menschen, denen man nicht beim Umzug helfen möchte. Beide sind musikverrückt und vinylbesessen, in ihren Wohnungen tummeln sich abertausende Schallplatten. Nur so viel: Sie rechnen das Gesamtgewicht nicht in Kilo, sondern in Tonnen. Ausgerechnet diese beiden übernehmen jetzt Stuttgarts traditionsreiche Vinyl-Enklave Ratzer Records am Marienplatz.