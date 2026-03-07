Rattenplage: Wahlkampf in Paris - Millionen Ratten sorgen für Streit

Kandidaten versprechen Sauberkeit, Bürger melden Ratten per App – doch Paris bleibt von Millionen Nagern geplagt. Wie die Stadt im Wahlkampf um Lösungen ringt.
Paris - Immer wieder versetzten sie Paris-Touristen in Schrecken und Einwohner sehen sie regelmäßig irgendwo huschen: Ratten plagen Frankreichs Hauptstadt seit Ewigkeiten und nun werden die Heerscharen von Nagern sogar zum Thema im Kommunalwahlkampf. Mehr Sauberkeit in der Stadt versprechen die Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt und sagen den Ratten den Kampf an.