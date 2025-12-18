Warum der Kampf gegen Ratten nie endet – „Sie sind viel zu schlau“

Ludwigsburgs Schädlingsbekämpfer stehen unter Druck – durch neue Gesetze, enge Budgets und Bürger, die ihnen aus Tierliebe die Arbeit erschweren.
In jeder Stadt leben Ratten und in jeder Stadt gibt es Orte, an denen die Nager aus der Kanalisation nach oben kommen und auf Menschen treffen. Nachgefragt bei der von der Stadt beauftragten Firma für Schädlingsbekämpfung stellt sich heraus: Die größte Herausforderung bei ihrer Arbeit sind nicht die steigenden Ratten-, Schaben- und Ameisen-Populationen – sondern Menschen und ein neues Gesetz.