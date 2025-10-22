Rattenplage in Filderstadt: „Wir haben Angst, die Lagertür aufzumachen“

Der S-Bahn-Bau hat massenhaft Ratten aus dem Untergrund vertrieben. Jetzt drängen die Tiere am Bahnhof von Bernhausen an die Oberfläche. Was tut die Stadt?

Wie schön alles aussah, hat Fatih Yavuz in einem Foto festgehalten. Darauf sind große Holzkisten mit bunten Blumen zu sehen, hübsch gruppiert um die Terrasse des kleinen Eiscafés Verdi auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernhausen, das er betreibt. Seit dem Hochsommer sind die Kisten aber weg. Fatih Yavuz hatte sich dafür starkgemacht, dass sie verschwinden. Der Grund: Ratten hatten sich in den Kisten eingenistet. „Die waren drinnen mit Jungtieren“, erzählt er. Ein Zustand, der an einem Gastronomiebetrieb nicht so bleiben konnte. „Wir hatten Angst, dass sie ins Café kommen“, sagt er.

Erschütterungen im Untergrund hätte die Ratten verdrängt, sagt Tiefbauamtsleiter Klaus Pascher. Foto: Caroline Holowiecki Bernhausen hat ein Rattenproblem. Bereits Mitte 2024 hat unsere Zeitung über die Plage berichtet. Das Ganze hängt mit den unterirdischen Bauarbeiten für die S-Bahn-Verlängerung zusammen, erklärt Klaus Pascher, der Tiefbauamtsleiter. Demnach haben die Grabungen und die verursachten Erschütterungen die Tiere verdrängt. „Das zieht sich bis Plattenhardt und Bonlanden“, sagt er. Klaus Pascher erzählt, er habe von einem Experten erfahren, dass die Ratten womöglich sogar aus Stuttgart stammen – und dort vor den S21-Bauarbeiten geflüchtet sind. Das üppige Nahrungsangebot habe die Ratten zusätzlich an die Oberfläche gelockt und zum Bleiben animiert.

Seit der Baustelle sind die Schädlinge überall

Für viele Menschen, die rund um den Bahnhof in Bernhausen tätig sind, hat der Zustand längst das erträgliche Maß überschritten. „Wir haben Angst, die Lagertür aufzumachen“, sagt Ayse Duran, die stellvertretende Filialleiterin der Drogerie Rossmann. Seit dem Start der S-Bahn-Baustelle seien die Schädlinge überall. Im Geschäft an der Volmarstraße habe das Ganze bereits Konsequenzen gehabt. Vor einiger Zeit sei eine Ratte durch die Tür ins Geschäft gelangt, „wir haben sie nicht mehr gefunden, das war echt schlimm“, sagt sie. „Das Tier hat Milchprodukte angenagt, wir mussten alle Lebensmittel abschreiben.“ Wie hoch der Schaden sei, könne erst im Rahmen der Inventur ermittelt werden. „Wir wissen nicht, was wir machen sollen“, sagt Ayse Duran.

Wie robust die Viecher sind, das hat bereits Andreas Schweizer festgestellt. Er ist der Chef einer Sielminger Baumpflegefirma, und die wiederum ist mitunter fürs städtische Grünflächenamt tätig – auch am Bahnhof in Bernhausen. „Die Ratten gehen gar nicht weg, die hauen vor Menschen nicht ab“, berichtet er. Auch zahlenmäßig sei das Vorkommen auffällig. „Das sind nicht nur einzelne, das sind richtig viele. An der S-Bahn ohne Ende, ohne Ende“, sagt Andreas Schweizer. Er spricht von einem hygienischen Problem. Als Mitglied des Gemeinderats habe er das bereits weitergegeben.

Köderboxen und Schlagfallen werden eingesetzt

„Wir haben immer wieder Anrufe und Beschwerden“, sagt auch Klaus Pascher. Untätig ist die Stadt indes nicht. In Filderstadt fließen rund 150.000 Euro jährlich in die Rattenbekämpfung. Externe Fachleute setzen ober- und unterirdisch Köderboxen und Schlagfallen ein. Außerdem wird mit Hightech gearbeitet. Monitoringboxen im Abwasserkanal enthalten Zähleinrichtungen, und kommt es zu einer Häufung von Nager-Registrierungen, wird dort Gift ausgelegt.

Zudem sind Ultraschallsensoren unter Mülltonnen an Hotspots im Einsatz, die die Nager vertreiben sollen. Mülltonnen werden laut Klaus Pascher täglich geleert. „Der Erfolg ist sehr gut“, sagt er. Durch das Monitoring habe man festgestellt, dass sich die Zahl der Ratten nicht erhöht habe. „Es sind nicht mehr, aber sie sind sichtbarer, weil oben das Nahrungsangebot da ist“, sagt er. Daher wird übers Amtsblatt an die Bürgerschaft appelliert, keine Speisereste auf den Kompost oder ins Klo zu werfen, Mülleimer geschlossen zu halten, gelbe Säcke erst kurz vor der Abholung rauszustellen und Unterschlupfmöglichkeiten für die Tiere zu minimieren. Klaus Pascher sagt: „Die Einsicht fehlt.“

Fatih Yavuz erzählt, dass Gastronomen am Bahnhof von der Stadt angeschrieben wurde. Sie alle mögen auf die Hygiene achten. Seit die Blumenkisten verschwunden seien, sei es bei ihm ruhiger, „aber klar, es rennt immer mal eine über die Terrasse“. In seinen Augen haben sich die Ratten mittlerweile an die Menschen gewöhnt, „sie laufen auch tagsüber rum“. Vor allem in der Unterführung am Bahnhof sei er stets darauf gefasst, eines oder mehrere Tiere anzutreffen.

Ratten in der Stadt

Lebensbedingungen

Die Stadt Filderstadt hat Fakten über Ratten zusammengetragen. „Wo Menschen sind, fühlen sich naturgemäß auch Ratten wohl“, heißt es im Amtsblatt. Die Klimaerwärmung, steigende Bevölkerungszahlen sowie ein riesiges Nahrungsangebot begünstigten die Lebensbedingungen.

Nachwuchs

Experten schätzten, dass es in Deutschland etwa 150 bis 200 Millionen dieser Tiere gebe; zwei bis vier Nager pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner. Ein Weibchen kann laut der Stadt bis zu sechsmal im Jahr bis zu acht Junge zur Welt bringen.