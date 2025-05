Ratsmitglied Siegfried Fachet: Der AfD-Stadtrat, der einst vor der AfD warnte

Roboterwettbewerb für Kinder und Jugendliche Wer hat den besten Roboter programmiert? – Event in Stuttgart

Die World Robot Olympiad findet am Samstag, 10. Mai, am Königin-Katharina-Stift statt. 36 Teams aus der Region treten gegeneinander an, weil sie sich für das Deutschlandfinale in Dortmund qualifizieren wollen.