Ratschlag vom Altbundespräsidenten: Christian Wulff: „Mit ständigem Posten von Essen aufhören“

1 Altbundespräsident Christian Wulff sprach am Donnerstag beim Landtagsfraktionsfest auf Einladung von Manuel Hagel. Foto: dpa

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel setzt im Wahlkampf früh auf Prominenz. Beim Fraktionsfest ist Altbundespräsident Wulff zu Gast: Der hat einen klaren Ratschlag für die CSU.











Zu wenige Inhalte, zu viele Bilder – Altbundespräsident Christian Wulff hat bei einem Besuch in Stuttgart die Auftritte mancher Politiker auf Social Media kritisiert. Dabei nahm er auch die CSU aufs Korn: „Ich finde gerade die Christlich Demokratische Union und vor allem die Christlich Soziale Union die sollte begreifen, dass gerade das ‚christlich’ an Stil und Inhalt besondere Anforderungen stellt“, sagte Wulff beim Sommerfest der CDU-Landtagsfraktion am Donnerstagabend in Stuttgart. „Ich empfehle uns, dass wir mit frauenfeindlichen Vergleichen aufhören, dass wir mit ständigem Posten von Essen aufhören, dass wir eine gewisse Ernsthaftigkeit einführen und dass wir nicht weiter Selfies produzieren“. Stattdessen sollten Politiker „einfach mal arbeiten, und wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die bekannt geben.“