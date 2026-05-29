Ratschlag der Aufsicht: Stuttgart soll freiwillige Zahlungen rigoros streichen

Die Landeshauptstadt plant bis 2030 mit einer nicht zulässigen Verschuldung. Das Regierungspräsidium warnt und mahnt „Generationengerechtigkeit“ an.
Die Landeshauptstadt hat vor einer Woche vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP) die Freigabe für ihren Doppelhaushalt 2026/2027 mit 848 Millionen Euro neuen Schulden erhalten. Die Aufsichtsbehörde hatte Stuttgart bereits vor der Aufstellung des Etats seit Ende Oktober beraten. Es war absehbar, dass die Kommune wegen wegbrechender Gewerbesteuerzahlungen finanziell in extreme Schieflage geraten würde. Auf den Haushaltsbeschluss des Gemeinderats vom 19. Dezember folgten Mails und Telefonate. Im Ergebnis fordert Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) in der zwölf Seiten langen Genehmigung OB Frank Nopper (CDU) zu einer deutlichen Kurskorrektur auf.