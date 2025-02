Rathaussturm in Fellbach: Luftgitarren und bunte Perücken – in Fellbach geht’s zurück in die 80er-Jahre

Kostümversand in Freiberg Ponchos und Squid Game – Welche Kostüme Fasching angesagt sind

Für Faschingsfans werden derzeit im Kostümpalast in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) an die 1000 Pakete täglich gepackt. Welche Trends es gibt, was last minute funktioniert und wie wichtig Mottopartys sind.