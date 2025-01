Rathaussturm in Ditzingen: Jetzt bestimmen die Narren, wo es langgeht

9 Jetzt sind die Narren in Ditzingen wieder los. Foto: /Simon Granville

Es war laut, es war bunt, es war ausgelassen – und letztlich war allen eingeheizt, trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt: Am Samstagnachmittag haben die Narren das Ditzinger Rathaus am Laien erst gestürmt und dann erobert. Bis zum Ende der fünften Jahreszeit, bis Aschermittwoch am 5. März, haben nun die Karnevalisten das Sagen in der Großen Kreisstadt. Der traditionell von der Gesellschaft Titzo angezettelte Rathaussturm beginnt mit dem ebenso traditionellen Umzug mit befreundeten Gastvereinen durch die Marktstraße zur Verwaltungszentrale. Dort unterstützten die Guggenmusiker und die Ditzinger Glemshexen das Unterfangen, die Stadtverwaltung zu entmachten. Mit ihrem Rammbock durchbrachen sie die Eingangstür des Rathauses. Das Spektakel verfolgten viele Bürgerinnen und Bürger, die großen wie die kleinen, die alten wie die jungen, schmunzelnd, erfreut. Der Rathaussturm war nur der Anfang des bunten Treibens – jetzt sind die Narren erst richtig los.