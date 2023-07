7 Im Umzugsmodus: Der Korntal-Münchinger Stadtarchivar Alexander Brunotte bezieht die Außenstelle in der Kornwestheimer Straße. Historische Fotos finden Sie in der Bildergalerie. Klicken Sie sich durch. Foto: Simon Granville

Das Münchinger Rathaus wird schon wieder saniert. Zurzeit wird der Dachstuhl dekontaminiert und zieht ein Teil des Archivs in das gut zwei Kilometer entfernte neue Depot. Was sagt der Hüter der Stadtgeschichte dazu?









Korntal-Münchingen - Einpacken, den Karton rauf auf die Straße, ankommen, auspacken, einräumen: im Münchinger Rathaus wie in der Kornwestheimer Straße stehen die Zeichen auf Veränderung. „Der Umzug eines großen Teils des Stadtarchivs in das neue Archivdepot beziehungsweise die Außenstelle ist in vollem Gange“, berichtet der Korntal-Münchinger Stadtarchivar Alexander Brunotte.