Die Fellbacher Rathausspitze lobt das nicht unbedingt zu erwartende Verständnis des Personalrats angesichts der angekündigten Einschnitte beim städtischen Personal.
Die Fellbacher Stadtverwaltung hat kurz vor Weihnachten die Zielsetzung formuliert, durch zwei sogenannte Konsolidierungspakete mehrere Millionen Euro einzusparen. Dadurch soll es gelingen, bis in etwa zum Frühlingsanfang dem Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde einen genehmigungsfähigen Etat für 2026 vorlegen zu können.