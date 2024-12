Rateteam ohne Idee: The Masked Singer: Im Schneemann steckte Sänger Lou Bega

1 Lou Bega war der Schneemann bei "The Masked Singer". Foto: Joyn/Willi Weber

Die vierte Folge von "The Masked Singer" hielt eine große Überraschung bereit: Unter dem Schneemann-Kostüm steckte niemand Geringerer als Weltstar Lou Bega. Mit dem "Mambo No. 5"-Sänger hatte niemand gerechnet.











Link kopiert



"A Little Bit of Snowman by My Side": Lou Bega (49) wurde bei "The Masked Singer" als Schneemann demaskiert. Der deutsche Sänger, der vor 25 Jahren mit dem One-Hit-Wonder "Mambo No. 5" zum Weltstar wurde, erhielt in der vierten Folge (7. Dezember) die wenigsten Zuschauer-Votes und musste die Maske absetzen.