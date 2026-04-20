"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington lieh in mehreren Videospielen Lara Croft Körper und Stimme. Nun hat sie Tipps für Sophie Turner, die in einer Serie die Action-Archäologin spielt. Doch die kommen zu spät, die "Game of Thrones"-Darstellerin fiel bereits verletzt aus.
Sophie Turner (30) steht derzeit als Lara Croft vor der Kamera, für eine Serie von Amazon Prime Video erweckt sie die Videospiel-Heldin zum Leben. Nun erhält sie Tipps von ihrer Vorgängerin Camilla Luddington. Die 42-Jährige lieh der Action-Archäologin zwischen 2013 und 2018 in drei Computerspielen nicht nur ihre Stimme. Sie führte auch körperlich herausfordernde Stunts aus, die via Motion-Capturing auf die Pixel-Heldin übertragen wurden.