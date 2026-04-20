"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington lieh in mehreren Videospielen Lara Croft Körper und Stimme. Nun hat sie Tipps für Sophie Turner, die in einer Serie die Action-Archäologin spielt. Doch die kommen zu spät, die "Game of Thrones"-Darstellerin fiel bereits verletzt aus.

Sophie Turner (30) steht derzeit als Lara Croft vor der Kamera, für eine Serie von Amazon Prime Video erweckt sie die Videospiel-Heldin zum Leben. Nun erhält sie Tipps von ihrer Vorgängerin Camilla Luddington. Die 42-Jährige lieh der Action-Archäologin zwischen 2013 und 2018 in drei Computerspielen nicht nur ihre Stimme. Sie führte auch körperlich herausfordernde Stunts aus, die via Motion-Capturing auf die Pixel-Heldin übertragen wurden.

"Ich habe während der Dreharbeiten eine Menge verrückter Sachen gemacht", sagte Camilla Luddington dem Magazin "People". Am nächsten Tag hatte sie jeweils starke Muskelschmerzen. Dagegen setzte sie heiße Bäder und Wärmepads ein. "Ich bin mir sicher, dass sie schon überall auf dem Körper Wärmepads hat", spekulierte Camilla Luddington über Sophie Turner. Falls nicht, wäre das ihre Empfehlung.

Der Tipp kommt zu spät: Sophie Turner verletzte sich am "Lara Croft"-Set

Der Ratschlag ihrer Vorgängerin kommt für Sophia Turner eventuell zu spät. Denn die "Game of Thrones"-Darstellerin musste bereits aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Ende März vermeldete das produzierende Studio MGM Amazon, dass Turner eine "leichte Verletzung" erlitten habe. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann", hieß es in einem Statement.

Sophie Turner steht seit Januar 2026 als Lara Croft vor der Kamera. Ein Jahr davor begann ihre Vorbereitung. "Seit Februar letzten Jahres trainieren wir acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche", verriet sie in der "Julia Cunningham Show".

Camilla Luddington: Prinzessin Kate und Lara Croft

Camilla Luddington lieh nicht nur Lara Croft ihren Körper und ihre Stimme, sondern auch Prinzessin Kate (44). In dem TV-Film "William und Kate - Ein Märchen wird wahr" spielte sie 2011 die Frau von Prinz William (43). Im Jahr darauf stieß die gebürtige Britin zum Ensemble von "Grey's Anatomy". Bis heute gibt sie in der Krankenhausserie die Ärztin Jo Wilson. Außerdem war sie in mehreren Folgen von "True Blood" und "Californication" dabei.

Bei der "Lara Croft"-Adaption von Amazon handelt es sich um die erste nicht-animierte Serie mit der Videospiel-Ikone. Showrunnerin des Projekts ist "Fleabag"-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge (40). Neben Sophie Turner spielen Sigourney Weaver (76) und Jason Isaacs (62) tragende Rollen. Einen Starttermin für die Serie gibt es noch nicht.

Hollywoodstar Angelina Jolie (50) hatte zuvor in zwei Filmabenteuern der Figur Leben eingehaucht - in dem im 2001 erschienenen "Lara Croft: Tomb Raider" und im 2003 veröffentlichten "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens". 2018 übernahm Alicia Vikander (37) in dem Kinofilm "Tomb Raider" den Staffelstab.