Raststätte Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer will auf der A81 bei Mundelsheim einen Mercedes überholen, doch dessen Fahrer verhindert dies. Daraufhin eskaliert die Situation.















Link kopiert

A81 bei Ilsfeld - Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes AMG hat am frühen Dienstagmorgen an der Raststätte Wunnenstein auf der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) den Skoda eines 29-Jährigen mit Schlägen und Tritten dermaßen beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Vorangegangen war wohl eine Nötigung des Skoda-Fahrers durch den Unbekannten.

Wie die Polizei meldet, war der Skoda-Fahrer kurz nach 5 Uhr auf der A81 von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als er den Mercedes AMG überholen wollte, der zu diesem Zeitpunkt auf der mittleren Spur fuhr. Dazu wechselte der 29-Jährige auf die linke Spur und beschleunigte sein Fahrzeug. Dies wollte der Mercedes-Fahrer allerdings wohl nicht hinnehmen und beschleunigte ebenfalls.

Mercedes-Fahrer gefährdet Lkw-Fahrer

Nach zwei gescheiterten Anläufen brach der Skoda-Fahrer schließlich den Überholversuch ab und ließ sich zurückfallen. Daraufhin ordnete sich der Fahrer des Mercedes vor dem Skoda ein und bremste diesen mehrfach aus. Als der schwarze Mercedes mit Dresdner Kennzeichen (DD) an der Raststätte Wunnenstein abfuhr, folgte ihm der 29-Jährige, um ihn zu Rede zu stellen.

Noch bevor der Skoda-Fahrer aussteigen konnte, stieg der Unbekannte aus seinem Mercedes aus, rannte wortlos auf den Skoda zu und versuchte die Türen zu öffnen. Da er nicht ins Fahrzeuginnere gelangte, schlug und trat er stattdessen auf das Auto ein. Anschließend stieg er in seinen Mercedes und fuhr davon. Dabei gefährdete er einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der abrupt abbremsen musste, um nicht mit dem Mercedes zu kollidieren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Gefährdeten – insbesondere nach dem Lkw-Fahrer – und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07134/5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.