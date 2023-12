1 Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Eine Frau nutzt am Donnerstag auf einem Rastplatz der A8 die Damentoilette, als sie einen Mann bemerkt, der ihr gefolgt ist und vor ihr onaniert.











Ein Unbekannter hat am Donnerstag in einer Damentoilette auf einem Rastplatz eine Frau belästigt. Die 27-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 15.23 Uhr auf dem Rastplatz „Am Kornberg“ an der A8 in Richtung Karlsruhe bei Gruibingen (Kreis Göppingen).