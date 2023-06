6 Der Profi sieht gleich: Lastwagen und Autos kommen sich hier gefährlich nahe. Der gelbe Abfallbehälter hingegen kommt gut an. Foto: Simon Granville

Wenig Platz, wenig Licht, defekte Toiletten: Der Auto Club Europa testet Rastplätze. Zwei im Landkreis kommen nicht so gut weg.









Auf dem Rastplatz Kälbling-Ost, das ist der bei Steinheim in Fahrtrichtung Heilbronn, sind die Herrentoiletten außer Betrieb; im Bereich für die Damen gibt es am Waschbecken nur Seife, aber kein Wasser. Die Notrufsäule ist hinter dem ungemähten Gestrüpp nur schwer auszumachen und liegt zudem bedenklich nah an der Autobahn. Was bei Nacht noch etwas bedenklicher werden kann, da der Rastplatz unnötig dunkel ist. Nur zwei Laternen gibt es auf dem Gelände.