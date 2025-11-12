Rastatt: Verdächtiger Brief untersucht – Rätsel gelöst

1 Zwei Frauen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Die an einem verdächtigen Brief im Postverteilzentrum Rastatt entdeckte Substanz ist laut Polizei ungefährlich. Der Brief hatte am Dienstag einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Ein Labor in Mannheim stellte fest, dass es sich bei dem Stoff vermutlich um Reste eines Lösungsmittels handelt, das zur Reinigung von Postboxen verwendet wird. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.