Rastatt: Rollerfahrer prallt gegen Auto und stirbt

1 In Rastatt wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Senior ist in Rastatt auf seinem Roller unterwegs. Er gerät auf die Gegenfahrbahn - warum, ist zunächst unklar.











Ein Senior ist in Rastatt am Montagnachmittag auf einem Roller mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 82-Jährige erlag kurz nach dem Unfall seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer war am Montag kurz nach 14.30 Uhr auf der Rastatter Straße von Rauental kommend auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei. Dort sei er frontal gegen ein entgegenkommenden Renault, den ein 29-Jähriger fuhr, geprallt.