Rastatt: Reizgas-Alarm im Flixtrain – Neun Reisende betroffen

Neun Flixtrain-Reisende klagten am Bahnhof Rastatt über Augen- und Atemwegsreizungen. Die Ursache bleibt unklar. Wie es für die Betroffenen weiterging.
Mehrere Reisende in einem Flixtrain haben wegen Reizungen der Augen und der Atemwege am Bahnhof Rastatt den Zug kurzzeitig verlassen müssen, die Fahrt wurde unterbrochen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Abend sagte, hatten sich insgesamt neun Menschen vor der Einfahrt auf den Bahnhof beim Zugführer gemeldet und wurden dann auf dem Bahnsteig von Rettungskräften versorgt.