Rassistische Tradition?: Blackfacing-Debatte um Wurmlinger Pfingstritt schwelt weiter

Erst traten die Veranstalter des Wurmlinger Pfingstritts mit dem „Mohrenkönig" eine Debatte los, dann entschieden sie sich doch dagegen. Was ist am Pfingstmontag passiert?











Warum Wurmlingen einen „Mohrenkönig“ braucht? Tradition – so zumindest sehen es die Veranstalter des Pfingstritts, der alle zwei Jahre in einem Teilort von Rottenburg am Neckar stattfindet. Es ist eine Figur, die nun eine hitzige Debatte ausgelöst hat. Vor einigen Tagen hatten die Veranstalter angekündigt, zwei der kostümierten Reiter mit schwarzer Farbe im Gesicht antreten zu lassen, daraufhin hagelte es Vorwürfe, man bediene damit rassistische Bilder, die an düstere Kolonialzeiten erinnern. Kritikerinnen und Kritiker verweisen immer wieder auf die problematische Tradition des so genannten Blackfacing, die aus den USA des 18. und 19. Jahrhunderts stammt. Immer mehr Vereine und Institutionen verzichten daher auf diese Form der Darstellung.