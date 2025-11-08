Olivia Rodrigo protestiert vehement dagegen, dass die Trump-Regierung ihren Song "All-American Bitch" für ein Video zur Abschiebung illegaler Einwanderer verwendet hat. Mit deutlichen Worten wandte sie sich an das Heimatschutzministerium und verbot die weitere Nutzung ihrer Musik.
Olivia Rodrigo (22) lässt sich nicht für politische Zwecke der Trump-Regierung einspannen. Nachdem das US-Heimatschutzministerium ein Video veröffentlichte, das illegale Einwanderer zur Selbstabschiebung aufforderte und dafür ihren Song "All-American Bitch" verwendete, reagierte die 22-jährige Sängerin prompt und unmissverständlich.