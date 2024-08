Rassismus: Wandmalerei für Gold-Volleyballerin rassistisch beschmiert

2 Rassismus-Skandal in Italien. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach dem Olympia-Sieg in Paris widmet eine Street-Art-Künstlerin Paola Egonu eine Wandmalerei in Rom. Nur wenige Stunden später wird sie rassistisch beschmiert. Die Empörung ist groß.











Rom - Eine der italienischen Star-Volleyballerin Paola Egonu gewidmete Wandmalerei in Rom ist von Unbekannten rassistisch beschmiert worden. Das Werk der Street-Art-Künstlerin Laika wurde nach Angaben der Behörden in der vergangenen Nacht verunstaltet. Es zeigte die schwarze Volleyballspielerin, die mit der italienischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris Gold holte. Egonus Haut wurde mit rosa Farbe übermalt.