Rassismus-Skandal: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel gegen Real Madrid

Vor dem Rückspiel hat die UEFA den Benfica-Profi Gianluca Prestianni vorläufig suspendiert. Ihm wird vorgeworfen, im Hinspiel den Real-Angreifer Vinícius Júnior rassistisch beleidigt zu haben.
Nach dem mutmaßlich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League ist der argentinische Fußball-Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für das Rückspiel bei Real Madrid vorläufig gesperrt. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vor der Partie an diesem Mittwoch.