Fremdenhass in Filderstadt

1 Wer keine deutschen Wurzeln hat, wird mitunter etwas anders behandelt. Selbst wenn er schwäbelt. Foto: dpa/Martin Schutt

Sie trauten ihren Ohren nicht: Zwei Schwestern, Mitte 30, haben dieses Jahr in Filderstadt ungeschminkten Rassismus erlebt. Sie wollen anderen unbedingt davon erzählen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es klingt wie eine Horrorstory, die Karima erzählt. Und es ist eine. Karima hat nur einen Vornamen, und auch der ist nicht ihr richtiger. Denn was sie zu berichten hat, macht ihr Angst. Deshalb möchten sie und ihre Familie unerkannt bleiben. Karima ist 33 Jahre alt und lebt in Filderstadt; sie ist hier aufgewachsen. Neulich, Ende September sei etwas passiert, das sie so vorher noch nie erlebt habe. Karima erzählt.