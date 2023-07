1 Die Rechten machen am Standort Untertürkheim viel Wirbel. Foto: dpa

Ein Youtube-Video mit dem Titel „Der Vertrauensmann" schlägt derzeit hohe Wellen bei Daimler in Untertürkheim. Produziert wurde es vom rechten Zentrum Automobil – gedacht als Angriff insbesondere auf die IG Metall.









Stuttgart - Hat Daimler ein akutes Problem mit Rechtsradikalismus und Rassismus? Drei vom Arbeitsgericht Stuttgart entschiedene Verfahren, ausgelöst durch ausländerfeindliche Äußerungen, sind derzeit anhängig beim Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg – alle drei spielen sich bei dem Automobilhersteller ab. In zwei Fällen hatte die erste Instanz die fristlose Kündigung durch das Unternehmen vom Juni 2018 bestätigt, weshalb die gefeuerten Arbeiter in die Berufung gehen – im dritten Fall versucht Daimler, die Kündigung in zweiter Instanz noch durchzusetzen. Die Berufungstermine sind von Ende November bis Mitte Januar angesetzt.