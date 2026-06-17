Tempo 40 und ein stationäres Messgerät sollen Raser an der Schwieberdinger Straße bändigen. Eine Datenanalyse zeigt, wie diese beiden Maßnahmen wirken.

Juristisch ist der Tod der beiden jungen Frauen Merve und Selin am 20. März 2025 auf der Schwieberdinger Straße weitgehend aufgearbeitet. Wer mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde Menschen umbringt, muss mit einem Mordurteil rechnen: Der Hauptverursacher G. wurde am 7. April 2025 zu lebenslanger Haft verurteilt – die Verteidigung ist in Revision gegangen. Doch wie wirkten sich Rasermord, Tempo 40 und der neue Blitzer auf das Verhalten der Autofahrer vor Ort aus?

Antwort auf diese Frage liefert eine Auswertung von Verkehrsdaten. Um es vorwegzunehmen: Es wird langsamer gefahren. Trotzdem steht die Frage im Raum, ob der eine Blitzer ausreicht, um die Autofahrer zu bremsen.

1. Welche Daten sind wichtig?

Anhand von Daten des Navigationsherstellers Tomtom hat diese Redaktion in einer Analyse nachgezeichnet, wie sich der Unfall, das darauffolgende Tempolimit und schließlich der Blitzer jeweils auf die Geschwindigkeit ausgewirkt haben. Laut Herstellerangaben sind Tomtom-Geräte in jedem vierten Auto verbaut. Mit den so erzeugten Daten kann Tomtom auswerten, wie schnell auf einzelnen Straßenabschnitten gefahren wird.

Zudem ist die Chronologie nach dem tödlichen Unfall im März 2025 entscheidend: Zunächst führte die Stadt Ludwigsburg am 28. Oktober 2025 Tempo 40 statt 50 ein. Anschließend stellte die Stadt am 7. April 2026 einen Blitzer an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Gänsefußallee auf.

2. Wie fahren die Menschen am neuen Blitzerstandort?

Der Blitzer zeigt die größte Wirkung, was die Reduzierung der Geschwindigkeit angeht. Die Tomtom-Daten seit dem 7. April belegen: Nachts fahren die meisten Autofahrer (85 Prozent) an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Gänsfußallee, wo der Blitzer steht, nun bis zu 16 km/h langsamer als noch vor dem Unfall.

Auch die Einführung von Tempo 40 hatte einen nachweislichen Effekt auf die Geschwindigkeit. Kaum einen Effekt hatte an dieser Stelle hingegen der Unfall selbst, trotz seiner schockierenden Folgen und der hohen Aufmerksamkeit. Das zeigt auch diese Grafik:

Wie nachhaltig ist die Wirkung des Blitzers aber tatsächlich? Vor allem in den ersten Wochen würden viele Verkehrssünder erfasst, danach sei das Gerät bekannt und Autofahrer bremsten ab, erklärt Heinz Meyer, Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Ludwigsburg. Ähnlich verhält es sich damit, dass viele Autofahrer wieder beschleunigen, wenn sie den Blitzer hinter sich haben.

Die Tomtom-Daten bestätigen die Aussagen Meyers: Vor dem Blitzer wird gebremst, danach aber umso stärker beschleunigt. Auf Höhe der VR-Bank fuhren zuletzt die meisten Autos noch bis zu 42 km/h, am Blitzer bremsten sie weiter ab. Danach beschleunigten viele wieder auf bis zu 46 km/h an der Einmündung zur Friedrich-List-Straße.

Am wenigsten reduziert haben Autofahrer ihre Geschwindigkeit im letzten Stück der Kurve in der Keplerstraße. Dort wurde nach wie vor bis zu 47 km/h gefahren – vermutlich, um noch bei Grün über die Ampel zu kommen.

3. Was bringt die Geschwindigkeitsbegrenzung?

Mit Blick auf die Teilstrecke der Schwieberdinger Straße, auf der mittlerweile Tempo 40 gilt, zeigen sich ebenfalls deutliche Veränderungen seit dem Unfall. Schon bevor der Blitzer aufgestellt wurde, sind die Menschen aufgrund der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich langsamer gefahren.

Seit der Tempo-40-Regel wurde auf diesem Streckenabschnitt im Schnitt 4 km/h langsamer als vor dem Unfall (51 km/h). Nach Errichtung des Blitzers sank die Geschwindigkeit sogar nochmals auf 44 km/h. Trotzdem wird die Tempo-40-Grenze häufig überschritten – vor allem abends und nachts. Das zeigt auch die folgende Grafik:

Außerhalb der Tempo-40-Zone ändert sich kaum etwas. Die meisten Autofahrer sind zwischen der Schlieffenstraße und der A81 nach wie vor zwischen 58 und 60 km/h gefahren. Auch zwischen Schlieffenstraße und Waldäcker sind die meisten schneller als 55 km/h unterwegs – obwohl dort noch Tempo 50 gilt.

4. Wie hat sich die Geschwindigkeit am Unfallort verändert?

Eine unerwartete Erkenntnis: Direkt nach dem Unfall drosselten die Autofahrer am Unfallort auf Höhe der Aral-Tankstelle ihr Tempo zwischen zwei und drei km/h. Auch die Tempo-40-Einführung und der Blitzer im Anschluss zeigten ihre Wirkung.

Und selbst nachts, wenn die Autofahrer besonders schnell unterwegs sind, zeigen sich deutliche Effekte auf die Geschwindigkeit am Unfallort. Das zeigt auch diese Grafik:

5. Fazit

Alle drei Schritte haben Wirkung gezeigt, es wird langsamer gefahren und man kann davon ausgehen, dass die Straße sicherer ist. Vor allem am Unfallort wurde direkt nach dem Tod von Merve und Selin auf die Bremse gedrückt, am stärksten haben Autofahrer aber direkt nach dem Aufstellen des neuen Blitzers ihre Geschwindigkeit reduziert.

Einen 100-prozentigen Schutz gegen Raser bietet die aktuelle Kombination aus Tempo 40 und Blitzgerät auf der Schwieberdinger Straße aber freilich nicht. Illegale Autorennen können weiter stattfinden – zu glauben, sie gänzlich ausschließen zu können, wäre eine Illusion, zumal es dort seit dem Unfall erneut Rennen gegeben hat. Die Wahrscheinlichkeit weiter zu verringern, müsste aber das Ziel sein.

Das legt die Frage nahe: Braucht es weitere Blitzer, um das Einhalten der Geschwindigkeit entlang der gesamten Schwieberdinger Straße dauerhaft zu gewährleisten – und nicht nur punktuell?

Verkehrsdaten

Tomtom Der Datendienstleister Tomtom erhebt über die in Autos verbauten Geräte wie etwa Navigationssysteme Daten über die Autofahrer. Laut eigenen Angaben ist in etwa jedem vierten Auto Technologie von Tomtom verbaut. Für die Panzerstraße hat die Firma uns exklusiv für einzelne, etwa mehrere Hundert Meter lange Segmente rund um die neuen Blitzer aufgeschlüsselt, wie schnell die Autos dort jeweils gefahren sind.

Geschwindigkeit Um die Geschwindigkeiten zu vergleichen, wurde jeweils das 85. Perzentil betrachtet. Das umfasst, wie schnell die meisten (85 %) der Autofahrer maximal fahren; nur 15 Prozent fahren noch schneller. Das 85. Perzentil ist damit aussagekräftiger als eine Durchschnitts-Geschwindigkeit.

Zeiträume Für die Analyse wurden vier Zeiträume verglichen: Ein Jahr vor dem Unfall (20. März 2024 bis 19. März 2025), die Zeit danach bis zur Tempo-40-Einführung (21. März bis 27. Oktober 2025), der Zeitraum nach Tempo 40 bis zur Blitzer-Errichtung (28. Oktober 2025 bis 6. April 2026) und die Zeit seit dem Blitzer (7. April bis 8. Juni 2026).