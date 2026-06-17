Tempo 40 und ein stationäres Messgerät sollen Raser an der Schwieberdinger Straße bändigen. Eine Datenanalyse zeigt, wie diese beiden Maßnahmen wirken.
Juristisch ist der Tod der beiden jungen Frauen Merve und Selin am 20. März 2025 auf der Schwieberdinger Straße weitgehend aufgearbeitet. Wer mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde Menschen umbringt, muss mit einem Mordurteil rechnen: Der Hauptverursacher G. wurde am 7. April 2025 zu lebenslanger Haft verurteilt – die Verteidigung ist in Revision gegangen. Doch wie wirkten sich Rasermord, Tempo 40 und der neue Blitzer auf das Verhalten der Autofahrer vor Ort aus?